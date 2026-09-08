T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2025/111-Ceza Dava Dosyası 07.09.2026

Konu :

İ L A N

MÜŞTEKİ : ABDERRAHMEN ARFAOUI: Habib ve Durra oğlu, 1993 TUNUS doğumlu, 15 Temmuz mah. Bahar cad. No:61 La Quinta By Wyndham Bağcılar/İSTANBUL

Nitelikli Hırsızlık suçundan sanık EYÜP GÜLLÜ hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 18/09/2025 tarih ve 2025/111 Esas, 2025/485 Karar sayılı kararı ile sanık EYÜP GÜLLÜ hakkında Nitelikli Hırsızlık suçundan TCK. 142/2-h maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK. 231/5 maddesi gereğince 5 Yıl süre ile Denetim altında bulundurulmasına karar verildiği, sanık müdafii AV.MEHMET DOĞUKAN AYDEMİR'in verilen kararı istinaf ettiği anlaşılmıştır.

Dava dosyasında müşteki ABDERRAHMEN ARFAOUI'ya tüm araştırmalara rağmen Gerekçeli Karar ve Sanık müdafiinin İstinaf dilekçesinin tebliği yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme Hakimine onaylattırılması, Cezaevinde ise Cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu Açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmen kesinleştirileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07/09/2026

Basın No: ILN02543959 #ilan.gov.tr