İ L A N

T.C. ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/332

DAHİLİ DAVALILAR : AYŞE BAKIR (TC 13252196650), BETÜL BAKIR (TC 13234197224), MUSTAFA BAKIR (TC 13243196942), BERRA BAKIR (TC 11287242984)

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Nevzat Bakır vd. aleyhine açılan Vakıf Yöneticilerinin Görevden alınması davasında, davacının davalı Nevzat Bakır bakımından davasından vazgeçtiğini bildirmesi üzerine, Nevzat Bakır mirasçılarından dahili davalılar Ayşe Bakır, Betül Bakır, Mustafa Bakır ile Berra Bakır'ın mernis adresi bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle,

Davacı vakfın davalı Nevzat Bakır bakımından davasından vazgeçmesini kabul edip etmediğiniz ile ilgili beyanda bulunmak için tarafınıza 2 hafta kesin süre verildiği, kesin süre içinde olumlu veya olumsuz beyanda bulunmadığınız takdirde davacının vazgeçme talebini kabul etmiş sayılacağınız hususu dahili davalılar Ayşe Bakır, Betül Bakır, Mustafa Bakır ile Berra Bakır'a ilanen tebliğ olunur. 01/09/2026

Basın No: ILN02543955 #ilan.gov.tr