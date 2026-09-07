Örnek No:55*

T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2026/4705 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4705 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Çat/Cumhuriyet mahallesi, Karayatak mevkii, 460 ada, 8 parselde bulunan 11.536,83 m2 yüzölçümüne sahip tarla nitelikli taşınmazın taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 25/07/2026 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir ili, Merkez ilçesi,Çat Kasabası Cumhuriyet mahallesi 460 ada 8 parsel numaralı 11.536,83 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz karayatak mevkiinde tapu kayıtlarına göre tarla olarak geçmekte olup, taşınmaz borçlulardan Y**** Ş** adına tam (1/1) hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz kasaba merkezine kuş uçuşu 1,09 km, Çat-Gülşehir yolu asfaltına kuş uçuşu 0,10 km ve Nevşehir il merkezine kuş uçuşu 9,15 km mesafededir. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sulama kuyusu bulunmasından dolayı sulanabilir tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %4-5 eğime sahip taşınmaz halihazırda bir kısmının bakımlı bağ, bir kısmının sebze bitkileri ekili bir kısmının boş durumda olduğu görülmüştür. Davaya konu taşınmazın yapılan serbest piyasa araştırması, tarımsal özellikleri, konumu, alanı ve kullanabilirlik durumu dikkate alındığında 1 metrekaresinin (1 m2) değeri 450,00 TL zemin toplam değerinin ise 5.191.573,50 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

Taşınmaz üzerinde çeşitli yapılar olduğu görülmüştür. Bu yapılardan biri tek katlı yığma taşıyıcı sistemle inşa edilen ve bağ evi olarak kullanılan yapıdır. Söz konusu yapının dış cephesinin bir bölümünün sıvalı bir bölümünün sıvasız ve boyasız olduğu görülmüştür. Yapının çatısının bulunmadığı ve 106,86 m2 net alanlı olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmaz üzerindeki diğer yapılar yine tek katlı yığma taşıyıcı sistemle inşa edilen ve depo-havuz olarak kullanılan yapılardır. Söz konusu yapılarının dış cephesinin sıvasız ve boyasız olduğu ve toplamda 42,00 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir.

Bağ evinin değeri = 106,86 x 15.100,00 TL/m² x % (100-60) = 645.434,40 TL

Diğer yapıların değeri = 42,00 x 3.900,00 TL/m² x % (100-60) = 65.520,00 TL olmak üzere;

Toplam yapı değeri = 645.434,40 TL + 65.520,00 TL = 710.954,40 TL olarak hesaplanır.

Bu durumda taşınmazın toplam değeri = Arazi zemin değeri + Yapı değeri = 5.191.573,50 TL + 710.954,40 TL = 5.902.527,90 TL olarak hesaplanır." denilmiştir.

İmar Durumu: Taşınmazın imar durumu ile ilgili Çat Belediye Başkanlığının E-52290002-000-2520 sayılı yazısında kasaba sınırları içerisinde bulunan taşınmazın üzerinde yapı yapılabilmesi için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili idarelerden uygun görüş alınması koşuluyla işlem tesis edilmesi mümkün olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.902.527,90 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Diğer (Konusu: 6UAJYH4C NOLU YAPI KAYIT BELGESI IPTAL EDILMISTIR. ) Tarih: - Sayı: 10/07/2020,TARIH E. 8070 (13/07/2020 tarihli 10268 yevmiye sayılı)

Şerh: Krokisinde A harfi ile gösterilen yapı tescilsizdir.(29/09/2021 tarihli 21945 yevmiye sayılı)Diğer Hususlar Tapu Kaydına Yazılı Olduğu Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02542576 #ilan.gov.tr