İ L A N

T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/286 Esas

DAVALI : CUMA YİĞİT

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ : 25/11/2026 - 10:50

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalının UYAP sisteminde kayıtlı adresinin bulunmadığı, Çermik Tapu Müdürlüğü'nden yapılan sorgulamada ve kolluk marifetiyle yapılan araştırmalardan da bir netice alınmadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirli gün, saatte duruşmada hazır olmadığınız takdirde davanın HMK 150/1 md. uyarınca işlemden kaldırılacağı, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmaları, başka yerden getirilecek belgeler hakkında açıklama yapmaları, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşma ertelendiğinde taraflara tebliğ yapılmayacağı, HMK 150 md. saklı kalmak kaydı ile yokluklarında karar verileceği hususu ihtarıyla Davalı CUMA YİĞİT'e İLANEN tebliğ OLUNUR.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN02542483 #ilan.gov.tr