İLAN

ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/492 Esas

KARAR NO : 2026/384

25*******54 TC kimlik numaralı davacı CANSU BOZKURT ile 26*******08 TC kimlik numaralı İbrahim Kozan arasında görülen Babalık davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davanın KABULÜNE, 26*******08 TC. Kimlik numaralı davalı İbrahim Kozan'ın, 25*******54 Tc. kimlik numaralı davacı Cansu Bozkurt'un babası olduğunun TESPİTİNE, Cansu Bozkurt ile İbrahim Kozan arasında bu şekilde soy bağının kurulmasına ve Nufüsa TESCİLİNE, hüküm tarihi itibariyle alınması gerekli 732,00 TL karar ve ilam harcından peşin olarak alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 552,10 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, yapılan yargılama davacı tarafından sarf olunan, 20.259,52 TL posta, tebligat ve adli tıp kurumu ücretinden oluşan yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair, kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu davalıya tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur 02/09/2026

Basın No: ILN02543281 #ilan.gov.tr