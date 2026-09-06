Örnek No:55*

T.C. MARMARİS 2. İCRA DAİRESİ

2025/166 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/166 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Marmaris İlçe, TURUNÇ Mahalle/Köy, Dereözü Mevkii, 128 Ada, 16 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Böl ...

Adresi : Turunç Mahalle 128 Ada 16 Parsel Zemin+Birinci Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken Marmaris / MUĞLA

Yüzölçümü : 550,51 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 8.550.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı: 03/01/2024 /AT 3402 Sayılı Kanunun 22, maddesinin 2, fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:10

04/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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