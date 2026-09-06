T.C. DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/304 Esas 06.04.2026

Konu : basın ilan kurumuna yazılan yazı

İ L A N

T.C. DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2024/304 Esas

Davalı Tamey AYDOĞAN (Sivas İli Divriği İlçesi Gökçeharman Köyü nüfusuna kayıtlı Ali ve Meryem Kızı, 20/03/1964 Divriği doğumlu)

Davalı Taki AYDOĞAN (Sivas İli Divriği İlçesi Gökçeharman Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Zeynep Oğlu, 03/01/1961 Divriği doğumlu)

Davacı Hüseyin AYDOĞAN tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın Kabulü İle,

Davanın Kabulü İle, Sivas ili Divriği ilçesi Gökçeharman Köyünde bulunan; 101 ada 6 parsel, 106 ada 158 parsel, 106 ada 163 parsel, 106 ada 166 parsel, 106 ada 174 parsel, 107 ada 13 parsel, 107 ada 23 parsel, 107 ada 27 parsel, 107 ada 33 parsel, 107 ada 44 parsel ve 133 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın tapu kaydındaki bütün yükümlülüklerle birlikte SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE, Satışın 2004 Sayılı İİK. Hükümlerine göre umuma açık artırma yolu ile yapılmasına, Satış memuru olarak Divriği Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine, şeklinde hüküm kurulduğu hususu tebliğ yerine geçmek üzere Davalı Taki AYDOĞAN ve Davalı Tamey AYDOĞAN adına ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02542085 #ilan.gov.tr