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T.C. DEVELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2026/19 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR MUSTAFA DEDEMEN - Bahçelievler Mah. Prof. Ahmet Ayhan Cad. No:57/2 HÜYÜK/ KONYA

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan ilişkin davanın yapılan yargılaması sonucunda satılıp ortaklığın giderilmesine karar verilen Kayseri ili Develi İlçesi Feneseaşağı Mahallesi 1819 ada 9 parsel özelliklerindeki gayrimenkule ilişkin yapılan kıymet takdiri ve bilirkişi raporu;

HİSSEDAR MUSTAFA DEDEMEN'e gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir. İİK 128/A maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde varsa itirazlarınızı Develi Sulh Hukuk Mahkemesine yapmanız, aksi takdirde satış işlemlerine yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 08/08/2026

Basın No: ILN02543239 #ilan.gov.tr