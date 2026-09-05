T.C. İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 05/03/2026 tarih, 2024/898 esas 2026/145 karar sayılı kararla neticeten;

1-Sanığın üzerine atılı Suçluyu Kayırma suçunu işlediği sabit olduğundan TCK' nun 61/1. maddesi gereğince suç konusunun önemi, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan TCK' nin 283/1 maddesi gereğince 6 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilerek cezada TCK' nun 62/1. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın kasıtlı bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezası ile mahkum olmadığı anlaşıldığından ve dosyaya yansıyan iyi hali değerlendirildiğinde ileride suç işlemekten çekineceği kanaati oluştuğundan sanığa verilen hapis cezasının TCK'nin 51 maddesi gereğince ERTELENMESİNE, sanık hakkında TCK'nin 51 maddesi gereğince 1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, denetim süresi içerisinde sanığa uzman kişi görevlendirilmesine ve yükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına, sanığa 51/7-8 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine, denetim süresi iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayılması hususunda ihtarat yapılmasına,(sözlü ihtarat yapılamadı.),

4-Sanığın yargılaması sırasında sarfına neden olduğu ve aşağıda dökümü yapılan ( 175 ,00 TL) yargılama giderinin sanıktan tahsiliyle hazineye irat kaydına,

Kararın Yar Muhammed ve Necibe oğlu 01/01/1999 Kabul doğumlu Sanık AHMAD BAHZAD NOORI'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 05/03/2026 tarih, 2024/898 esas 2026/145 kararının, Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede ve yerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın SANIK AHMAD BAHZAD NOORI'A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususunda,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur. 04/10/2026

Basın No: ILN02543097 #ilan.gov.tr