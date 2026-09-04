T.C.

UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/372 Esas

DAVACI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

DAVALILAR : 1- ADEM COŞKUN -

2- BAHATTİN COŞKUN -

3- DURKADIN COŞKUN -

4- FADEN ÜLKER -

5- KAMİL COŞKUN -

6- SALİM COŞKUN

Davacı TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından Uşak İli Merkez İlçesi Dikilitaş Mah.994 Ada 35 parsel sayılı taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup;

Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı :TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI olduğu, Kamulaştırma Kanunun 2942 sayılı yasanın 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak işbu davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde ön görülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bilgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Uşak Adliyesi Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aşağıda adı geçen davalıların Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 12/11/2026 günü saat 09:30'dan itibaren yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilan olunur.01/09/2026

ESAS NO DAVALILAR

2026/372 1-ADEM COŞKUN

2-BAHATTİN COŞKUN

3-DURKADIN COŞKUN

4-FADEN ÜLKER

5-KAMİL COŞKUN

6-SALİM COŞKUN

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