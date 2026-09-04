T.C.

ORTACA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2024/44 Esas

KARAR NO : 2024/207 HÜKÜM ÖZETİC.SAV.ESAS NO : 2023/193

SANIK : DAVOOD FARMANI, EMİR ALİ ve MERYEM oğlu, 1984 KARAJ/ İRAN doğumlu,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 17/10/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 Sayılı TCK'nın 204/1, 62/1, 53/1-2-3,5271 CMK'nın 231/5-8.Maddesi

VERİLEN CEZA MİKTARI : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 5 YIL SÜREYLEDENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA

KARAR TARİHİ : 29/11/2024

" Resmi Belgede Sahtecilik suçundan, sanık Davood Farmanı hakkında, Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda,29/11/2024 tarihli 2024/44 Esas - 2024/207 Karar sayılı ilamı ile1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına sanık hakkındaki hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği görülmüştür. Sanığın adresi gerek ilgili kolluk kuvvetlerince yapılan adres araştırmasında, gerekse sanığın adresinin bulunabileceği ilgili devlet kurumlarından sorulmasına rağmen bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca TÜRKİYE GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur." 31.08.2026

Basın No: ILN02542118 #ilan.gov.tr