T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/1819 Esas

KARAR NO : 2025/1669

KARAR TARİHİ : 11.12.2025

SUÇLAR : Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma

KARAR ÖZETİ :

İlk derece mahkemesince (Silivri 2. Ağır Ceza Mahkemesi) yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nın 81/1, 35/2, 53, 58, 63 maddeleri gereğince 9 yıl hapis cezası; nitelikli yağma suçundan TCK'nın 37/1, 149/1-a,c,d,h, 53, 58, 63 maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan TCK'nın 37/1, 109/2, 109/3-a, maddeleri gereğince 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, bu karara karşı sanık müdafiince yapılan istinaf başvurusu üzerine dosya Dairemize gönderilmiş ve istinaf incelemesi sonucunda Dairemizin 11.12.2025 tarih, 2024/1819 esas ve 2025/1669 karar sayılı kararı ile temyiz yasa yolu açık olmak üzere istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Dairemiz gerekçeli istinaf kararı tüm aramalara ve araştırmalara rağmen sanık Özkan Durmaz'a tebliğ edilememiştir. Bu nedenle Dairemiz istinaf kararının Siyami ve Neriman oğlu, 09.08.1974 doğumlu, Gazipaşa, Bafra, Samsun nüfusuna kayıtlı sanık Özkan Durmaz'a ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince yukarıda belirtilen karar özetinin tiraji 50.000 ve altı olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Kararın, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebliğ tarihinden itibaren iki (2) hafta içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığı ile dilekçe gönderilmek suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16.06.2026

Basın No: ILN02542090 #ilan.gov.tr