T.C. GEYVE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/242 Esas

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Kamuoyunda Hızlı Tren Projesi olarak adlandırılmakta olan Ankara–Haydarpaşa Demiryolunun İyileştirilmesi Projesi kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahına isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla TCDD Yönetim Kurulunun 27/02/2004 tarih ve 8/36 sayılı kararı ile kamu Yararı kararı alındığı, iş bu karar 11.03.2004 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandığı ve yine Bakanlar Kurulunun 31.04.2004 tarih ve 25419 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2004/6997 sayılı kararı ile de TCDD Genel Müdürlüğünce yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 27. maddesinin uygulanacağınakarar verildiği, taraflar arasında dava konusu taşınmaza ilişkin olarak uzlaşma sağlanamaması nedeniyle,

Davacı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından mülkiyeti Adapazarı Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Adaşeker'e ait Sakarya ili, Geyve ilçesi, Alifuatpaşa mahallesi 157 ada 12 parselde (eski 866 parsel)kayıtlı taşınmazın planda(B) olarak gösterilen 471,83m² 'likbölümü hakkında kamulaştırması istemiyle mahkememizin 2026/242 Esas sayılı dosyası ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline karar verilmesi talebi ile dava açıldığı vedosyanın duruşma gününün 30/09/2026 tarihine bırakıldığı;

Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabileceği, açılacak davalarda Husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açılabileceği, dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Geyve Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve 30/09/2026 günü saat 11:50'de Geyve 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunulması gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. md.si uyarınca ilan olunur. 28/08/2026

Katip 122699 Hakim 273410

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