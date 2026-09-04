T.C.

ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/76 Esas 21.07.2026

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Davacı , RECEP İMRE ileDavalı , NAZANIN GHANBARI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı NAZANIN GHANBARI'ya yenileme dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin 2025/76 esas sayılı dosyasında davacı vekilinin yenileme dilekçesinde özetle; müvekkilinin hasta olması nedeniyle duruşmaya katılmadığını,HMK. Md. 150 gereğince yasal süresi içerisinde yenileme talebinde bulunduklarını, yenileme taleplerinin kabulü ileyargılamanın kaldığı yerden devam etmesinitalep etmiştir.

Davalı NAZANIN GHANBARI'ya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı NATALIA BERLEVA'ya "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 11/11/2026 günüsaat 11:11 ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkememize sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ihtar olunur.." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.21/07/2026

Basın No: ILN02540856 #ilan.gov.tr