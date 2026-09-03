Örnek No:55*

T.C. YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ



2026/271 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/271 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmaz tapuda, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, YENİGÜN Mahallesi, Akçeşme Mevkii, 497 Ada, 335 Parsel, A-5 Blok, A-5. Kat, 13 Bağımsız Bölüm Numaralı Dubleks Mesken olarak kayıtlıdır.

Satışa konu bağımsız bölümünde içinde bulunduğu ana taşınmaz(Sabit Yapı)'ın bulunduğu parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş iki bloktan oluşan site bulunmaktadır. Parselin çevresi ihata duvarı ile çevrilidir. Binalardan geriye kalan alan otopark olarak düzenlenmiştir. Site girişinde güvenlik personeli veya kulübesi bulunmamaktadır. Ortak yerler için kamera düzeneği bulunmaktadır.

Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın her katında ikişer adet mesken vardır. Binada asansör vardır. Merdivenler mermer kaplıdır. B blok 13 nolu dubleks meskenin daire kapısı çelik, pencereleri pvc den yapılmıştır. Dairede doğalgaz vardır. Isıtma kombi kaloriferle yapılmıştır. Daire normal katta antre, hol, iki oda, salon, mutfak, iki banyo, tuvalet ile üç balkondan oluşmaktadır. Antredeki merdivenle çatı katına çıkılmaktadır. Çatı katında bir hol ve iki oda vardır. Bir oda içerisinde duş ve klozet vardır.

Salon ve odaların zemini laminat parke diğer satıhlar seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı Mermerit olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır. Banyoda duşakabin, klozet, lavabo vardır.Daire normal katta net 113m², çatı katında 25m² olmak üzere toplamda 138m² alanındadır. Brüt 170m² alanındadır. Bina 15 yaşındadır. Bina ilçe merkezinde yer almaktadır. Bölgede her türlü kamu hizmetleri bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu sabit yapı yönünden Yenişehir Belediyesinde 27.03.1986 tarihinde inşaat ruhsatı düzenlenilmiştir.

Adresi : Yenigün Mahallesi Memurlar Sk. Yaşamkent SitesiNo:8 B Blok 13 Nolu Bağımsız Bölüm Yenişehir / BURSA

Yüzölçümü : 2.635,97m² (Bağımsız bölümün bulunduğu sabit yapının içinde olduğu parselin yüzölçümüdür)

Arsa Payı : 5/120

İmar Durumu: 1/1.000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planına göre "Konut Alanları" kapsamındadır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1 (Satışı yapılan taşınmazın teslim tarihi itibariyle ilgili Vergi oranlarının değişmesi halinde teslim tarihinde yürürlükte olan vergi oranları üzerinden vergi tahsilatı yapılacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Kaydında 14.04.2011 tarihli Yönetim Planı ve 09.12.2011 tarihli Kat Mülkiyetine Geçildiğine dair Şerhler vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02541597 #ilan.gov.tr