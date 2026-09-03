T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2026/5 Esas

Sn: Davalı Osman Taşçı (T.C : 15*******52 Hasan ve Didare oğlu, 1975doğumlu) Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2026/5 Esas sırasında kayıtlı olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Şereflikoçhisar ilçesi, Aktaş Mahallesi, 180293 ada 6 parsel ve birleşen mahkememizin 2025/6 Esas sayılı dosyasında konu Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi, Aktaş Mahallesi, 180310 ara 4 parsel sayılı tarafların birlikte malik oldukları taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep etmiş olup; HMK.122 ve 127 mad. gereği 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, aksi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

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