T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/412 Esas

KARAR NO : 2026/211

KATILAN :MEHRIBAN RZAYEVA, Akıf ve Bıke kızı, 02/08/1980 Azerbaycan doğumlu. Bahçelievler Mah. 743 Sok. Çelik Apartman No:5/13 Midyat/MARDİN adresinde oturur. TC Kimlik No:99174082684

SUÇ :Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Nitelikli Cinsel Saldırı

KARAR TARİHİ :02/06/2026

Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma ile Nitelikli Cinsel Saldırı suçlarından sanıklar hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Mahkememizin 11/05/2026 tarih ve 2023/412 Esas - 2026/211 Karar sayılı kararı ile Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan sanıkların beraatine, Nitelikli Yağma suçundan ise mahkumiyetlerine karar verilmiştir.

Yargılama aşamasında yapılan tüm aramalara rağmen müşteki MEHRIBAN RZAYEVA'nın tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02.09.2026

Basın No: ILN02541267 #ilan.gov.tr