T.C.

EDİRNE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı: 2026/136 Esas Edirneili, Merkez ilçesi, Talatpaşa Mahallesi, 574 ada 14parsel sayılı taşınmaz maliki olan " Ali, Ayşe, Emine, Zeliha" in malvarlığının hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği resmen kayyum tayin edilen Edirne Defterdarı tarafından yönetildiği, ve taşınmazın Edirne 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/548 esas sayılı dosyasında kamulaştırılmasına karar verildiği, kamulaştırma bedelinin 2025 yılı sonu itibarıyla 471.830,72 TL olduğu,bedelinin vadeli hesapta 10 yıl süre ile kayyım tarafından idare edildiği, " Ali, Ayşe, Emine, Zeliha hisselerinin taşınmazın kamulaştırılması sonrasında isabet eden satış bedeli, işlemiş faiz toplamı 471.830,72 - TL nin hazineye irat olarak kaydedilmesine, istemi ile mahkememizin 2026/136 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMALARI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN " Ali, Ayşe, Emine ve Zeliha'nın VEYA ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2026/136 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN " Ali, Ayşe, Emine ve Zeliha'nın GAİPLİĞİNE VE HİSSELERİNE TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA SONRASINDA İSABET EDEN İŞLEMİŞ FAİZ TOPLAMI 471.830,72-TL NİN HAZİNEYE İRAT OLARAK KAYDEDİLMESİNE KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.

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