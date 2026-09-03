T.C. BULDAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/389 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Denizli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin;

1-2026/389 esas sayılı dava dosyasından davalılar Ahmet Deniz, Aysun Ertop, Duygu Moroğlu, Ferat Deniz, Kazım Güdücü, Mehmet Güdücü, Meryem Güdücü, Muharrem Güdücü, Murat Deniz, Mustafa Görmez, Muzaffer Deniz, Muzaffer Güdücü ve Tayfun Görmezaleyhine, Denizliili, Güney ilçesi, Aşağıçeşme Mahallesi, Eğridere mevkii 113 ada 69 parsel 1.857,60 m2'lik taşınmazın Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) adına kayıt ve tesciliiçin davacı kurum Denizli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan kurumun Denizli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Denizli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Buldan Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02540002 #ilan.gov.tr