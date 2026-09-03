T.C. BAKIRKÖY 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: .93962984-2026/137-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2026/137 esas 2026/266 karar ve 09/07/2026 tarihli ilamı ile (Ekrem ve Senihe oğlu, 01/05/1971 Suşehri doğumlu, (TC 610*****548) Sanık Ercan BÖYÜK hakkında Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma suçundan TCK'nın 148/1,35/2,62/1,53,63 maddeleri uyarınca 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, beyanında bildirdiği adresine tebliğ yapılamadığı, dosyada adresine yapılmış bir tebligatın ve MERNİS adresinin bulunmadığı anlaşılmakla;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ilanen tebliğine,

2-Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir.

Bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde usulüne uygun sözlü veya yazılı Mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Mahkemesine başvurmak suretiyle istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği,ilan olunur. 01.09.2026

Basın No: ILN02541130 #ilan.gov.tr