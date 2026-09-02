Örnek No:55*

T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/2 TEREKE SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sakarya Mahallesi, Köşklübağ Mevkii, 456 ada, 6 parseldeki 440,41 m2 arsa vasıflı ana taşınmazın 5/14 arsa payına sahip zemin kat (1) nolu iş yeri vasıflı bağımsız bölüm. İçerisindeki demirbaş menkuller ile birlikte satılacaktır.

Kıymeti : 18.069.650,00 TL

KDV Oranı : %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/09/2026 - 14:20=>Bitiş Tarih ve Saati: 24/09/2026 - 14:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/10/2026 - 14:20=>Bitiş Tarih ve Saati: 22/10/2026 - 14:20 16/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Basın No: ILN02541326 #ilan.gov.tr