T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2026/53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97 Esas sayılı dosyaları;

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2026/53 Esas sayılı dosyasında davalılar Ayşe Küçükkaraca, Lütfiye Öcal aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 141 ada 5 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 558,38 m²'lik kısmında,

2026/54 Esas sayılı dosyasında davalı Saldıray Akduan aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 123 ada 12 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 1.101,44 m²'lik kısmında,

2026/55 Esas sayılı dosyasında davalılar Dudu Yalçın, Abide Aslan, Gamze Taş, Arif Yalçın aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 123 ada 2 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 146,09 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 24,21 m²'lik kısmında,

2026/56 Esas sayılı dosyasında davalılar Nuri Kılıç, Ayşe Sert, Yasemin Kılınç, Ümit Popköylü, Şükrü Popköylü aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 125 ada 24 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 1.914,44 m²'lik kısmında,

2026/57 Esas sayılı dosyasında davalılar Halil Yalçın, Latife Keskin, Fatma Şirin, Meryem Baş aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 125 ada 27 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 2.643,55 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 12,60 m²'lik kısmında,

2026/58 Esas sayılı dosyasında davalı Oktay Gaygısız aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 125 ada 29 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 110,17 m²'lik kısmında,

2026/59 Esas sayılı dosyasında davalı Ramazan Güldür aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 125 ada 31 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 2.192,70 m²'lik kısmında,

2026/60 Esas sayılı dosyasında davalı Hatice Çağlayan aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 125 ada 145 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 848,44 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 9,52 m²'lik kısmında,

2026/61 Esas sayılı dosyasında davalı Cemile Baş aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 125 ada 146 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 306,00 m²'lik kısmında,

2026/62 Esas sayılı dosyasında davalılar Gülbeyaz Karaduman, Hanım Karadeniz, Metin Çetin, Fadime Çetin aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 125 ada 139 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 575,80 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 9,52 m²'lik kısmında, Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 126 ada 10 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 3.423,63 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 9,52 m²'lik kısmında,

2026/63 Esas sayılı dosyasında davalı Sadık Baş aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 126 ada 11 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 1.631,63 m²'lik kısmında,

2026/64 Esas sayılı dosyasında davalı Şevket Kılınç aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Sözköy mahallesi 126 ada 12 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 956,44 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 8,89 m²'lik kısmında,

2026/65 Esas sayılı dosyasında davalı Mustafa Güldür aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 397 ada 7 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 129,40 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 12,78 m²'lik kısmında,

2026/66 Esas sayılı dosyasında davalılar Ummahan Gültekin, Mesrure Kayar, İbrahim Kesgin, Ayşe Bulut, Nuray Yıldız, Eşe Sezyer aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 398 ada 5 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 2.353,74 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 7,86 m²'lik kısmında,

2026/67 Esas sayılı dosyasında davalı Serkan Yüce aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 393 ada 37 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 968,73 m²'lik kısmında,

2026/68 Esas sayılı dosyasında davalı Erol Demirel aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 393 ada 38 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 180,43 m²'lik kısmında,

2026/69 Esas sayılı dosyasında davalı Ahmet Şimşek aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 392 ada 32 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 1.441,06 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 8,77 m²'lik kısmında,

2026/70 Esas sayılı dosyasında davalı Ayşe İşcan aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 391 ada 44 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 815,84 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 8,89 m²'lik kısmında,

2026/71 Esas sayılı dosyasında davalı Nurgül Akkaş aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 389 ada 43 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 909,90 m²'lik kısmında,

2026/72 Esas sayılı dosyasında davalı Hatice Uyanık aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 389 ada 44 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 483,72 m²'lik kısmında,

2026/73 Esas sayılı dosyasında davalı Remzi Eden aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 389 ada 47 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 95,52 m²'lik kısmında,

2026/74 Esas sayılı dosyasında davalı Hasan Hüseyin Babali aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 337 ada 15 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 581,30 m²'lik kısmında,

2026/75 Esas sayılı dosyasında davalı Gülseren Bayram aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 504 ada 13 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 541,80 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 0,74 m²'lik kısmında, 336 ada 6 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 272,03 m²'lik kısmında,

2026/76 Esas sayılı dosyasında davalı İsmail Türksoy aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 504 ada 16 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 297,00 m²'lik kısmında,

2026/77 Esas sayılı dosyasında davalı Şükrü İrimağzı aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 336 ada 8 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 517,51 m²'lik kısmında,

2026/78 Esas sayılı dosyasında davalı Huriye Karakol aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 336 ada 7 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 639,29 m²'lik kısmında,

2026/79 Esas sayılı dosyasında davalı Nazmiye Yıldız aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 336 ada 5 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 605,03 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 8,89 m²'lik kısmında, Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 331 ada 18 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 2.490,65 m²'lik kısmında,

2026/80 Esas sayılı dosyasında davalı Huriye Güldür aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 336 ada 2 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 1.191,78 m²'lik kısmında,

2026/81 Esas sayılı dosyasında davalı Mehmet Yıldız aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 336 ada 1 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 592,15 m²'lik kısmında,

2026/82 Esas sayılı dosyasında davalı İsmail Kobuk aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 335 ada 8 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 582,18 m²'lik kısmında,

2026/83 Esas sayılı dosyasında davalı İsmayil Şahan aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 334 ada 14 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 848,55 m²'lik kısmında,

2026/84 Esas sayılı dosyasında davalı Pervin Yılmaz aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 333 ada 10 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 476,29 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 9,52 m²'lik kısmında,

2026/85 Esas sayılı dosyasında davalı Mümine Tutar aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 333 ada 12 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 64,10 m²'lik kısmında,

2026/86 Esas sayılı dosyasında davalı Ercan Yıldız aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 332 ada 17 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 1.103,72 m²'lik kısmında,

2026/87 Esas sayılı dosyasında davalı Durdu Maden aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 332 ada 15 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 2.101,91 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 24,21 m²'lik kısmında,

2026/88 Esas sayılı dosyasında davalı Yaşar Dindoruk aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 330 ada 25 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 2.039,76 m²'lik kısmında,

2026/89 Esas sayılı dosyasında davalı Mevlüt İlhan, Ayşe İlhan aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 330 ada 26 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 954,72 m²'lik kısmında,

2026/90 Esas sayılı dosyasında davalı Ayşe Kavsara aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 329 ada 27 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 440,00 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 9,52 m²'lik kısmında,

2026/91 Esas sayılı dosyasında davalı Tahsin Gündüz aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 329 ada 28 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 495,75 m²'lik kısmında,

2026/92 Esas sayılı dosyasında davalı Mustafa Tetik aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 329 ada 29 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 1.191,39 m²'lik kısmında,

2026/93 Esas sayılı dosyasında davalı Nevzat Turan aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 329 ada 30 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 586,76 m²'lik kısmında,

2026/94 Esas sayılı dosyasında davalı Kemal Günay aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 328 ada 29 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 263,45 m²'lik kısmında,

2026/95 Esas sayılı dosyasında davalı İlyas Gülen aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 328 ada 31 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 349,35 m²'lik kısmında,

2026/96 Esas sayılı dosyasında davalı Fatma Hanım Solmaz aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 328 ada 32 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 303,03 m²'lik kısmında,

2026/97 Esas sayılı dosyasında davalı Mehmet Kaşmaz aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 328 ada 40 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 173,93 m²'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yönetilmesi gerektiği,

Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak Ziraat Bankası Bozkurt Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.