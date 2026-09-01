İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1025 Esas

Mahkememizde görülen mirasçılık belgesi talepli davada; muris İzmir ili, Karşıyaka İlçesi, Çocuk yuvası Mahallesi, Cilt No:39 Hane No:321, BSN:1'de nüfusa kayıtlı 16/07/1967 İzmir doğumlu 56353051794 T.C nolu Bayram AKGÜN'ün mirasçılarına ulaşılamadığından TMK'nun 501 ve 594 maddeleri uyarınca muris Bayram AKGÜN'ün mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/1025 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devredileceği ilanen duyurulur.