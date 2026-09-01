T.C. ANKARA 81. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.43014389-2024/934-Ceza Dava Dosyası 31.08.2026

Konu : İlanen Tebliğ (Koray ELMACI)

İLAN METNİ

Mahkememizin esas ve karar numarası belirtilen 17/07/2026 tarihli gerekçeli kararında Alkol Veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altında Araç kullanmak suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına hükümlü Sanık KORAY ELMACI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası belirtilen gerekçeli ilamı kendisine tebliğ edilememiştir.

Bu itibarla;

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 29. Maddesine gereğince gerekçeli ilanın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK.nun 272 ve 273. Maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize ya da en yakın Mahkemeye bir dilekçe ile verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

SANIK : KORAY ELMACI, Servet ve Kamer oğlu, 04/02/1987 KDZ EREĞLİ doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı.

TC Kimlik No:20491565338

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