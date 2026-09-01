SİNOP E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

İLANEN TEBLİGAT

Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Müstafi Aşçı (191153) Onur VAROL (T.C. Kimlik No : 27232623760) hakkında Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Amirliğince yürütülen disiplin soruşturmaları kapsamında verilen disiplin kararları aşağıda belirtilmiştir.

Malatya İcra Dairesinin 13/09/2024 tarih ve 2024/26438 sayılı yazıları ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 399.110,95 TL borcu sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2024/7 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/8 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, Kastamonu İcra Dairesinin 19/09/2024 tarih ve 2024/11345 Esas sayılı yazıları ile Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketine 265.310,86 TL + 16 TL E-Tebligat Ücreti borcu sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2024/9 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/9 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, Kastamonu İcra Dairesinin 23/09/2024 tarih ve 2024/11470 Esas sayılı yazıları ile Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketine 26.842,72 TL + 256,00 TL Posta Ücreti borcu sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2024/10 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/10 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, Samsun İcra Dairesinin 08/10/2024 tarih ve 2024/64151Esas sayılı, Evdiz Alışveriş Merkezleri Gıda Sanayı İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketine 22.815,76 TL (kesinti süresince işleyecek faizler hariç) sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2024/11 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/11 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, Elazığ İcra Dairesinin 12/11/2024 tarih ve 2024/18215 Esas sayılı, Denizbank Anonim Şirketine 15.837,18 TL borcu ve Malatya İcra Dairesinin 01/11/2024 tarih ve 2024/29226 Esas sayılı yazıları ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 43.070,18 TL borcu sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2024/13 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/12 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, Elazığ İcra Dairesinin 27/11/2024 tarih ve 2024/17269 Esas sayılı yazıları ile Evyaşam Züccaciye Dayanakılı Tüketim Malları Tekstil İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine 40.569,35 TL borcu sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2024/14 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/13 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, Malatya İcra Dairesinin 04/12/2024 tarih ve 2024/34468 Esas sayılı yazıları ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 484.067,10 TL borcu sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2024/16 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/14 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, Sinop İcra Dairesinin 09/01/2025 tarih ve 2024/8377 Esas sayılı yazıları ile Yapı ve Kredi Bankası Türk Anonim Şirketine 79.734,63 TL borcu sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2025/1 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/15 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, Malatya İcra Dairesinin 20/01/2025 tarih ve 2024/34680 Esas sayılı yazıları ile Akbank Türk Anonim Şirketine 30.679,29 TL borcu sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2025/2 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/16 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, Malatya İcra Dairesinin 20/01/2025 tarih ve 2024/34676 Esas sayılı yazıları ile Akbank Türk Anonim Şirketine 16.979,17 TL borcu sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2025/4 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/17 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, İzmir 13. İcra Dairesinin 12/03/2025 tarih ve 2025/2274 Esas sayılı yazıları ile Ezgim Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 48.731,87 TL borcu sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi B Bendi k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaktan başlatılan 2025/7 sayılı disiplin soruşturması sonucunda verilen 21/08/2026 tarih ve 2026/18 sayılı disiplin kararı ile KINAMA, DİSİPLİN CEZASI verilmesine,

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 125. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bir alt ceza uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

2- Kararın ilgiliye tebliğine,

3- Kararın kesinleşme şerhi verilmiş bir örneğinin 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 132. maddesi gereğince üst disiplin amirine gönderilmesine,

4- 6111 sayılı Kanunun 113. maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kararın tebliğinden itibaren ilgilinin 7 gün içerisinde kararlara karşı Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Komisyon Disiplin Kuruluna itiraz edilebileceğine ve 60 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açılabileceğine 21/08/2026 tarihinde karar verildi.

Basın No: ILN02538702 #ilan.gov.tr