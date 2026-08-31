T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/308

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Atakum İlçesi Kesilli Mahallesi 113 ada 58 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Ahmet Bozkurt, Ahmet Koç, Aşire Özen, Atike Aytaş, Ayşe Akkuş, Ayşe Koç, Çiğdem Gürel, Didem Bozkurt, Dilek Yılmaz, Emine Alper, Emine Ergün, Hacer Taşkıran, Hatice Bozkurt, Hatice Karagöz, Hatice Taşkın, Hüseyin Yılmaz, İbrahim Karagöz, İsmail Karagöz, Mehmet Bozkurt, Mehmet Koç, Meryem Erdoğan, Mustafa Karagöz, Mustafa Koç, Mümin Bozkurt, Necla Pala, Osman Koç, Saadet Çiçek, Salim Koç, Saniye Bozkurt, Yaşar Küçükkızar ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2026/308 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıflar Bankası Samsun Adliye Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27.08.2026

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