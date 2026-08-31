T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından sunulan dava dilekçesi uyarınca; aşağıdaki yazılı taşınmazların Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 07/05/2024 tarih, 990 sayılı kararı ile imar planına göre yol yapım faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

2. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3. Duruşmaların 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı,

4. Açılacak davalarda husumetin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği,

5.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 04/06/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ

1-Samsun, Çarşamba, Orta Mah;

2026/152 Esas, Malik:Ali Toraman

103 Ada 2 Parsel, 615,30 m² , altında dükkanları olan kargir 2 ev ve avlu

2026/158 Esas, Malik:BERNA ÖZÇAM GÜDÜK, FATMA YARAR, HATİCE ÖZTÜRK;

ERDEM,MEHMET,MUAMMER,YUSUF,YÜNUS ve ALPER KAAN ÖZÇAM,

103 Ada 1 Parsel, 143,72 m², avlulu ahşap 4 dükkanı olan ev ve altında dükkanı olan kargir ev ve ahşap ahı

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