Örnek No:55*

T.C.

NİĞDE İCRA DAİRESİ



2025/12371 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12371 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, GÖLCÜK Mahalle/Köy, 329 Ada, 1 Parsel,SÖZ KONUSU TAŞINMAZIN 1/9 HİSSESİ SATIŞA KONUDUR. Taşınmazın bir kısmı imar planı içerisinde bulunduğu bir kısmının imar planı dışında yer aldığı, taşınmaz üzerinde ev, depo vb. Müştemilatın bulunduğu

Adresi : Gölcük Köyü Kağılı Mevkii Niğde Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 99.536,84 m2

İmar Durumu :bir kısmında var bir kısmında bulunmamaktadır.

Kıymeti : 5.082.440,39 TL KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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