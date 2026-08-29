Örnek No:55*

T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2026/276 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/276 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Nar/Aşağı mahallesi, 322 ada, 1 parselde bulunan 32.007,39 m2 yüzölçümlü ana taşınmazda 790/32008 arsa paylı, A-7 blok, 1.kat, 4 numaralı mesken niteliğindeki taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 15/05/2026 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar/Aşağı Mahallesi 322 ada1 Parselin tapu kayıtlarına göre, 32.007,39 m²büyüklüğünde niteliği Üç Er Katlı Oniki Bloklu Betonarme Apartman İle Yirmi Bloklu Betonarme Dubleks Konut Ve Arsası olan taşınmazdır. Parsel üzerindeki A-7 Blok 1.Kat 4 Bağımsız Bölüm Nolu taşınmazın Mesken niteliğinde ve arsa payının 790/32008 olduğu mülkiyetinin tamamının R****** G****'e ait olduğu görülmüştür.

Söz konusu meskenin 4 oda, 1 salon, 1 mutfak,banyo, wc, duş, balkon ve antreden oluştuğu, toplam net kullanım alanının 190,00 m2 olduğu tespit edilmiştir. Dairenin giriş kapısının çelik, iç kapılarının ahşap, pencerelerin pvc doğrama olduğu tespit edilmiştir. Oda taban zemini laminat parke, ıslak hacim taban zemini ise fayans kaplıdır. Banyo-wc duvarı yine fayans kaplı olup oda duvarlarının alçı sıva ve boyasının yapıldığı görülmüştür. Dairenin mutfağında mutfak dolabı, banyosunda ise duşa kabini bulunmaktadır. Isınması kombi ile sağlanmaktadır. Apartman binasının asansörlü, dış cephesinin ısı mantolamalı, sıvalı ve boyalı, olduğu, ana gayrimenkulün bahçesinin beton parke döşeli ve otopark olarak kullanıldığı görülmüştür. 3 katlı betonarme taşıyıcı sistemle inşa edilen apartmanda toplamda 4 mesken ve 2 dubleks mesken bulunmaktadır. Taşınmaz Nevşehir'in gözde sitelerinden biri olan Yeşil Vadi Sitesi'nde yer almaktadır.

Bahse konu taşınmazın tam adresi Nar/Aşağı Mahallesi Vadi Küme Evleri Yeşil Vadi Sitesi No:7/4'dür." denilmiştir.

Adresi : Nar/Aşağı Mahallesi Vadi Küme Evleri Yeşil Vadi Sitesi No:7/4 Merkez / NEVŞEHİR

İmar Durumu: Nar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-81974666-804.01-7123 sayılı yazısı ile "01.07.2016 Tarih 7257 Sayılı Bakanlık Makam Olur' u ile, 644 Sayılı KHK 'nın 13/A Maddesince onaylanan 1/1000 Ölçekli 3.Derece Sit Alanı'na ait imar planı sınırları içerisinde "Konut" alanında bulunmaktadır. Emsal : 0.65 H.Max : 9.50 dir." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "Koruma Amaçlı İmar Planı Hükümlerine Uyulması, Her Türlü Uygulama Öncesi İlgili KorumaBölge Kurulundan İzin Alınması Şartı Vardır." şeklinde 08/05/2009 gün ve4755 yevmiye sayılı beyan vardır.

"AT Doğal Sit- Dogal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alandır Dogal sit alanıdır." şeklinde 22/02/2022 gün ve 4596 yevmiye sayılı beyan vardır.

"AT Diğer (Konusu: 3. Derece Doğal Sit Alanıdır." şeklinde 24/02/2022 gün ve 4854 yevmiye sayılı beyan vardır.

Diğer Hususlar Tapu Kaydına Yazılı Olduğu Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 11:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02538703 #ilan.gov.tr