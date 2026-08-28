T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/362 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ KESİLLİ MAHALLESİ

ADA NO : 114

PARSEL NO : 18

YÜZÖLÇÜMÜ : 55,14

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET ÇOLAK, AHMET MUTLU, EKREM ÇOLAK, EMİNE TEPELİ, ENVER MUTLU, FERHAT MUTLU, FEVZİYE KOÇ, GÜLÜZAR MUTLU, HAVA ADAR, İSMAİL ŞEN, MEHMET MUTLU, MUAMMER ÇOLAK, MUHAMMET MUTLU, MUSTAFA MUTLU, OSMAN ÇOLAK, SABRİYE YALGIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Kesilli Mahallesi, 114 ada, 18 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1320 sayılı teklifi ve 09/10/2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10471 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/362 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.08.2026

Basın No: ILN02538237 #ilan.gov.tr