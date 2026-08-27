Örnek No:55*

T.C. URLA İCRA DAİRESİ

2025/464 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/464 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli – Urla İlçesi, Güvendik Mahallesi, Kırlar (Sarıyer) Mevkii, 2389 ada 4 parsel sayılı, 550,57 m2 alanlı "Betonarme Dubleks Mesken ve Arsası," nitelikli ana gayrimenkul 1/2'şer hisse ile tapuda BORÇLULAR adına kayıtlı olup tamamı satılmaktadır. Tapu kaydının Beyanlar Hanesinde, 13.11.2024 tarih ve 20437 yev. No. İle "6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır." İbaresi bulunmaktadır. İzmir İli Urla İlçesi, Güvendik Mahallesi, 141 Sokak No:5 adresinde bulunan içerisinde muhtelif ağaçları bulunan içi boş arsa vasıflı bir taşınmazdır. kıymet takdiri istenilen taşınmazın Güvendik Mahallesinde, 141 Sokak No:5 adresinde bulunduğu ve belediye hizmetlerinden tam olarak yararlandığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan ve tapu kaydının beyanlar hanesinde de ifade edilen riskli yapıların yıkılmış olduğu; ve taşınmazın halihazırda içi boş arsa vasfında olduğu görülmüştür. Taşınmaz, Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemini düzdür. Denize 550 metre, Çeşmealtı merkeze 900 metre, Urla merkeze ise 10 km uzaklıktadır. Etrafında bahçeli dubleks müstakil villalar ve siteler mevcuttur. Taşınmaz, Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemini düzdür.5 Adet Narenciye (10-15 yaş)1 Adet Sarmaşık , 1 Adet Defne (300-400 yaş),1 Adet Süs Çamı ,1 Adet Zeytin (80-100 yaş) ağaçları vardır.İzmir İli – Urla İlçesi, Güvendik Mahallesi, Kırlar (Sarıyer) Mevkii, 2389 ada 4 parsel sayılı, 550,57 m2 alanlı "Betonarme Dubleks Mesken ve Arsası," nitelikli ana gayrimenkulün, tespit tarihi (24.07.2025)itibariyle değeri; 30.294.750,00.-TL'dir.

Adresi: İzmir İli Urla İlçesi Güvendik Mahallesi 141 Sokak No : 5Urla / İZMİR

Yüzölçümü: 550,57 m2

İmar Durumu :İzmir İli, Urla İlçesi, Güvendik Mahallesi, tapunun 2389 ada 4 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 olmak üzere konut alanı olarak planlıdır. Yapılaşmada 12.04.2023 tarih ve 2023.4.5 sayılı Etüt Komisyon Raporundaki kitle düzenine uyulması gerekmektedir. Belediye Plan Proje Müdürlüğü 19.06.2025 tarih ve 190725 sayılı yazısında, 1/1000 Ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı plan notlarında Belediye Meclisinin 08.11.2024 tarih ve 467 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Urla Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu plan hükümlerine uyulacağına dair plan notu değişikliği önerisi Belediye Meclisinin 07.03.2025 tarih ve 142 sayılı Kararı ile uygun bulunduğu, söz konusu 1/1000 Ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Plan Notu değişikliği önerisi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereği 17.06.2025 tarih ve 190710 sayılı yazı ile değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderildiğini bildirmiştir. Bu nedenle söz konusu imar planı notu değişikliği tekliflerinin onaylanması durumunda taşınmazın imar durumunun tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir

Kıymeti : 30.294.750,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:44

24/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02536826 #ilan.gov.tr