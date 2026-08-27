Örnek No:55*

T.C. ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ

2026/11116 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11116 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : anlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Esemkulu Mahallesi, Turçik Mevkii, 0 Ada 618 Parsel TARLA Arsa vasfında olup .....(Ayrıntılı olarak Bilirkişi raporu, Satış Şartnamesi ve Satış ilanında yer almaktadır.)

Adresi :Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Esemkulu Mahallesi, 0 Ada 618 Numaralı Parsel Karaköprü / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 7.800 m2

İmar Durumu : Parsel, Şanlıurfa İli,Karaköprü İlçesi, Esemkulu Mahallesi, 0 Ada 618 Numaralı Parsel, kırsal mahalle sınırları içerisinde kalmakta olup, imar bilgisi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 11.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:

1-3083 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplululaştırma alanına alınmıştır. Lehtar: GIda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:30

25/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.