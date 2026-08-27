T.C. KİLİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.38888161-2026/224-Ceza Dava Dosyası 24.08.2026

Konu : İlan

İ L A N

Kilis 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 30/06/2026 tarih ve 2026/224 Esas, 2026/264 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

Sanık MEHMET KAPTAN, Hüseyin ve Gülten oğlu, 28/05/2000 BAKIRKÖY doğumlu. Veliefendi Mah. Çimen Sk. No:11 İç Kapı No:2. Zeytinburnu/ İSTANBUL. TC Kimlik No:38554246186 hakkında; Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan sonuç olarak dosyaya konu suçun yargılamasının Bakırköy Asliye Ceza Mahkemelerinin görev ve yetki alanında olduğu anlaşılmakla CMK'nın "Yetkili Mahkeme" başlıklı 12. Maddesinde de "(1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir." şeklinde belirtildiğinden davaya bakma yetkisinin Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından CMK'nın 12. ve CMK'nın 18. maddesi uyarınca mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.