KÂĞITHANE BELEDİYESİ

İLAN METNİ

KÂĞITHANE İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE KONULACAK OLAN KULLANILMIŞ TEKSTİL ATIK KUMBARALARI YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

Madde 1 – Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ve ilgili şartname uyarınca 3 (üç) takvim yılı süre ile, ilk yıl için (12 aylık) belirlenen 1.873.444,00TL+KDV muhammen bedel üzerinden ihale yoluyla verilecektir.

Madde 2 – İşin Nitelikleri:

İşin Adı: Kâğıthane İlçe Sınırları İçerisinde Konulacak Olan Kullanılmış Tekstil Atık Kumbaraları Yer Kiralama İşi

İşin Kapsamı: Kağıthane Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki Kağıthane İlçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif 300 adet tekstil atık kumbara yeri, (tekstil atıklarının ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması ve ayrıştırılması amacıyla kullanılmak üzere) tekstil atık kumbarası konulmak üzere kiraya verilecektir.

İhale Tarihi ve Saati: 08.09.2026 – 10:30

İşin Miktarı: Kağıthane Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki Kağıthane İlçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif 300 adet tekstil atık kumbara yeri

İşin Muhammen Bedeli: İlk yıl için (12 aylık) 1.873.444,00TL+KDV

Yıllık Kira Artış Oranı: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı esas alınarak artırılır.

Geçici Teminat Miktarı (%3): 56.203,32 TL

Şartname Bedeli: 3.000,00 TL

Kesin Teminat: 1 yıllık ihale bedeli üzerinden %6 oranında olup, ihale üzerine kalan istekli ile idare arasında sözleşme yapılmadan önce istekli kesin teminatı yatırmak zorundadır.

(Kesin teminat tutarı, her yıl kira artışları oranında yeni ortaya çıkan kira bedeli doğrultusunda artırılır. Bir başka ifadeyle, kira artış oranına göre yıllık kira arttıkça, iki kira yılı arasındaki farkın %6'sı, sözleşmenin başında ödenen kesin teminata eklenmek suretiyle, her yıl idareye, kesin teminat olarak ödenecektir.)

İhale Komisyonunun Toplantı Yeri ve İhalenin Yapılacağı Yer Adresi: Kâğıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Merkez Mah. Lalezar Sk. No.1 Kâğıthane/İstanbul

Masraflar: İhale ile ilgili, noter masrafı, harç, damga vergisi, ilan bedeli vb. giderler ihaleyi kazanan istekli tarafından sözleşme esnasında ödenecektir. Yüklenicinin faaliyeti ile ilgili diğer her türlü vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından ödenecektir.

Madde 3 - İhaleye Katılabilme Şartları :

İsteklilerden aranılan belgeler;

Kanuni ikametgâh sahibi olması, Türkiye'de tebligat için adres bildirmesi, Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı örneği ve imza beyannamesi (noterden), Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri sunması, İsteklilere vekâleten iştirak ediliyor ise vekilin, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri veya imza beyannamesi vermesi, Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, ihale yılı içinde alınmış, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgesi olması, Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihale yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi'nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenilen belgeleri ayrı ayrı verecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı iş ortaklığı beyannamesini ve tüm ortaklar tarafından her sayfası "Okudum, anladım" yazılarak imzalanan ihale dokümanı sunması zorunludur. (İhale üzerinde kaldığı takdirde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin idareye ibraz edilmesi şarttır. İş ortaklığını oluşturan ortakların tamamı, taahhüdün yerine getirilmesinde idareye karşı birlikte ve müteselsilen (zincirleme olarak) sorumludurlar. Grubun bütün ortakları, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya noterden vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla birlikte imzalayacaklardır.) Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir. İhale dosyası satın alma bedeli 3.000,00 TL olup idareden satın alındığına dair (şartname bedeli) makbuzun aslını vermesi, İstekli tarafından her sayfası "Okudum, anladım" yazılarak imzalanan ihale dokümanı (şartname ve sözleşme tasarısı), Muhammen bedelin %3' ü oranındaki geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi. İsteklinin Kâğıthane Belediye Başkanlığı'na borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü'nden alınmış borcu yoktur yazısı olması, İhale ilan tarihi itibari ile isteklinin Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan temin edilecek belgeler, İsteklinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınmış ve uygun atık kodlarını (20.01.10, 20.01.11) kapsayan Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, İsteklinin, tekstil atığı toplama hizmeti ile ilgili ihale tarihinden geriye dönük, en az 3 yıl süre ile çalışıyor olduğuna dair kamu tecrübesinin olduğunu gösteren belgeyi idaremize sunması, İstekli, tüm kamu (belediye, bakanlık vb) idarelerinin ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge sunması, Vergi dairesi veya yeminli mali müşavirler tarafından tasdikli son 3 (ÜÇ) yıla ilişkin bilanço ve gelir-gider tablosu vermesi.

Madde 4 - İhale Komisyonunun Yetkisi:

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

İstekliler, ihaleye katılabilmek için gereken tüm belgeleri, kapalı bir zarf içinde, zarf sıra numaralı alındılar karşılığında 07.09.2026 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edecektir. İsteklilerin telgraf, posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02537525 #ilan.gov.tr