İ L A N

T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/259 Esas 20.08.2026

Konu : Gaiplik

Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Tekirdağ Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 529 ada 81 parsel sayılı taşınmazda malik olarak görünen Hatice ile ilgili olarak gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 529 ada 81 parsel sayılı taşınmazda malik olarak görünen Hatice isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 20.08.2026