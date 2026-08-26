Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2026/224 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/224 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi 6267 ada 10 parsel sayılı 542,00 m² yüzölçümlü 19 Katlı Betonarme Mesken Ve Arsası nitelikli kat mülkiyetli ana gayrimenkulde 3. kat 18 b.b. nolu 5400/325200 arsa paylı konut nitelikli taşınmazın tamamıdır.

Adres: Gültepe Mahallesi, Suzan Sokak, No:2 Rosehill Residence Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 10:02

24/08/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02536680 #ilan.gov.tr