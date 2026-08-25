T.C.

VAN

İCRA DAİRESİ



2016/11377 ESAS

İLAN

BORÇLU : MUAMMER KOÇAK, 15701669746TC Nolu,

Alacaklı tarafından aleyhinize açılan Örnek 4-5 ilamlı icra takibinde; Müdürlüğümüze tebligata yarar açık adresiniz olarak bildirilen CAMİKEBİR MAHALLESİ Ercis SOKAK BİNA : 2 DIŞ KAPI :1 KAT :1 İÇ KAPI NO : 1ERCİŞ/ VAN adresinize tebligat çıkartılmış ve adreste kimsenin yaşamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun borçluya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kıymet takdirinin tebliği yerine geçmek üzere;

KARAR: Tekevler mahallesi 161 ada, | nolu parsel üzerindeki dava Konusu Taşınmazın: İli: VAN İlçesi : ERCİŞ Mahallesi: Tekevler Ada No: 161 Parsel No: 1Ana Taşınmazın Yüzölçümü: 49.847,75 m2 Bağımsız Bölüm Niteliği: Toki konutları Bağımsız Bölüm No: K1-53 İkinci kat, No: 10 Arca Pavı' 1/3209 Dava konusu taşınmaz Van İli, Erciş İlçesi Tekevler mahallesi 161 ada, 1 nolu parselde yer almaktadır. Dava konusu taşınmazın tapu ödemesi devam ettiğinden dolayı Toki adına kayıtlı

Bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde 20 bloktan oluşan bodrum * zemin kat13 kat şeklinde toki konutları bulunmaktadır. Tapu kaydında dairenin toplam alanı 99,00 m2 ve hisse oranının1/1 tam olduğu görülmektedir. Dava konusu parselin Erciş İlçesi, Tekevler mahallesi 161 ada, 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli imar uygulama planında kaldığı, şu anda zeminde ayrık nizam şeklinde toki konutları olarak kullanılan yapılar mevcuttur. Dava konusu dairenin zemin katta, bağımsız bölüm numarasının 10 olduğu ve Güney — Doğu cephede yer aldığı, brüt alanının yaklaşık 99 m2 olduğu, 3 oda * 1 salon * mutfak * banyo * wc' den ibaret olduğu, kaloriferli, doğalgazlı, asansörsüz olduğu, merdiven kovası ile ana giriş koridorunun tabanının mermerle kaplanmış ve merdivenlerin oldukça geniş ve ferah olduğu tespit edilmiştir. Dairenin dış giriş kapısı aliminyum, pencereleri ise pvc doğramadan yapılmıştır. Dairede bir adet balkon olduğu tespit edilmiştir. Doğalgaz kombisinin takılı, tesisatının çekili ve faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu parsel Erciş Patnos karayolu olarak kullanılan yola yakın bir mevkidedir. Dava konusu parselin yakın civarında ayrıca üniversiteye ait yüksekokul, lise, emniyet müdürlüğü, sosyal hizmetler yapıları, askeri komando birliği, oto sanayi ve Atakan Çelik kültür merkezi

Bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu parsel belediyenin su, kanalizasyon, temizlik, yol ve alt yapı hizmetleri ile elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın yakınlarında ve etrafında konutlar olup yoğun bir yapılaşma alanında bulunmaktadır. Taşınmazın yaşı yaklaşık 11 yıldır. Taşınmazın bulunduğu yer konut alanında bulunmaktadır. Keşif tarihi itibari ile işyerinin değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları kullanılarak hesaplandığı takdirde piyasa şartlarının altında kalacağından değer tespiti serbest piyasaya göre hesap edilecektir. Keşif tarihi itibariyle arsanın değeri piyasa emlak araştırmasına göre yapılacaktır. Erciş İlçesi Tekevler Mahallesi karataşlar mevkii 161 ada, 1 nolu parseldeki 99 m2 alanına sahip K1-53 Bloktaki 2. kat 10 nolu toki konutunun borcu varsa eğer borcu ile birlikte değeri: Taşınmazın toplam değeri: 1550.000,00 TI (Bir milyon beş yüz elli bin TI ) dir. İİK.128/a maddesi gereğince ''Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.'' hükmü gereğince , ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02535580 #ilan.gov.tr