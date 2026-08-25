T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2024/677 Esas

KARAR NO: 2025/408

Mahkememizin yukarıda belirtilen esas ve 16/07/2025 tarihli ilamı ile sanık Emirhan ERENCAN hakkında Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan yapılan yargılama sonunda sanık hakkında HAGB kararı verildiği, bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen mahkememiz gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilemediği, Mahkememiz kararı sanığın yokluğunda verildiğinden Yaşar ve Hamide oğlu, 2003 doğumlu sanık Emirhan ERENCAN'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamıştır.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak suretiyle Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı veiş bu karar ile bağlı olmaksızın yokluklarında CMK 223. madde uyarınca hüküm verilebileceği, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde yargılama sonucunda sanığın ceza alması durumunda CMK 251/3 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirimin uygulanacağı, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda ise yeniden yapılacak yargılamada sanığın ceza alması durumunda 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği; Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2 maddeleri uyarınca İLAN OLUNUR. 11.08.2026

Basın No: ILN02535883 #ilan.gov.tr