T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/384 Esas19.08.202

İ L A N

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaip olduğu iddia edilen dava konusu İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 193 Pafta, 877 Ada, 17 Parselsayılı taşınmazın maliklerinden 1/9 hissesi bulunan Eftalin, 1/9 hissesi bulunan Hristina, 1/9 hissesi bulunan Kostantiniye ve 1/9 hissesi bulunan Koço Karababa (Yorgi'nin oğlu)'nın GAİPLİĞİNE karar verilmesi istenilmiş olmakla M.K nun 32 ve müteakip maddeleri uyarıncaadı geçenler hakkında bilgi sahibi olanların 1 ay içerisinde mahkememizin 2026/384 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu İLAN OLUNUR. 19.08.2026

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