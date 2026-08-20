T.C.

KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/1358 Esas

İLAN METNİ

DAVALI :ZELİHA MUTU - 37549839402

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 11/11/2026 - 10:30

Mahkememize açılan ve görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davaya konu edilen "Konya İli, Selçuklu İlçesi, 2. Mahalle Mah., 13916 Ada, 7 Parsel, Zemin Kat, Bağımsız Bölüm No 11'dekayıtlı taşınmazın satışı için mahkememize açılan davada verilen ara karar gereği adresinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan bilirkişi raporu tebliği yerine geçmek üzere bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan (tebliğ) tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02532757 #ilan.gov.tr