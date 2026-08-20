Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/351 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:11

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.noluŞerh; Aile Konutudur. açıklamaları bulunmaktadır.Taşınmazın açık otoparkı, çocuk oyun alanı ve yüzme havuzu mevcut olan sitenin C Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup bodrum+zemin+4 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Binanın asansörü bulunmaktadır.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz bina girişinin sağ üst arka kısmında konumlu olup kot farkından dolayı binanın girişi bodrum katından sağlanmaktadır. Daire mimari projesine göre antre, hol, 3 oda, soy.odası, salon, mutfak, banyo, duş ve 3 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, bir kısmı dekoratif duvar kağıdı kaplı, antre, hol ve mutfağın zemini granit, salon ve odaların zemini laminant parke kaplı olup salonun tavanında alçıpan havuz detayları bulunmaktadır. Oda kapıları beyaz lake boyalı olan taşınmazın pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta karşılıklı ve alt üst ankastre dolap mevcut olup tezgah granit mermerdir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, duş) zemini ve duvarları seramik kaplı olup dolap, asma klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve yerden ısıtmalı olup balkonlarında cam balkon sistemi bulunmaktadır.Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Nilüfer Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplamkatlarının toplamolarak hesaplanmıştır.30 Ağustos Zafer (Mahalli) Mah., 48.Sok., No:3-5, C Blok K:1 D:4 Nilüfer/ BursaKıymeti : 9.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02533640 #ilan.gov.tr