Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2026/1496 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1496 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ÇOKÖREN Mahalle/Köy, 199 Ada, 3 Parsel, A-Arsa Özellikleri 199 Ada Adresi : Çokören Mahallesi, Çokören Küme Evler No:123 Sincan/Ankara Sincan / ANKARA Yüzölçümü : 1.569,94 m2

İmar Durumu : Sincan Belediyesi'nin 10.03.2026 tarih, E-13716085-115-205071 sayılı yazısında; Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, Temelli Çokören Mahallesi 199 Ada 3 Parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/100 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı belirtilmiştir.Sincan Belediyesi'nde görevli memurun şifahen verdiği bilgi neticesinde ise taşınmazın yer aldığı 199 ada 3 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı fakat Çokören Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan sınırları içerisinde yer aldığı ve yapılaşma koşullarının 250m2'yi geçmeyen 1 yapı ve birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir olduğu yapı yüksekliğinin 7,50 metreyi 2 katı aşamayacağı belirtilmiştir. Ruhsata tabi olmadığı ancak kırsal yapı izin belgesi alması gerektiği ifade edilmiştir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TLKDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02533537 #ilan.gov.tr