EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRA/İŞLETME İHALE İLANI

Eyüpsultan İlçe sınırları içerisindeki, raket, bı̇llboard, vb. açık hava reklam mecralarının bulunduğu, Belediyemiz hüküm ve tasarrufundaki alanların 5 (beş) yıl süre ile kiralanması ve bu alanlara reklam mecraları olarak raket ve billboardların konulması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi işidir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Nişancı Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL Tel: 0 212 444 30 00 Fax:0 212 612 20 00

2) Muhammen Kira Bedeli: 47 adet lokasyonda belirtilen billboard alanları, 6 adet dijital raket alanları ve 40 adet çift yönlü raket alanları olarak toplamda 93 adet açık hava reklam mecra alanların 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesinin KDV hariç aylık muhammen kira bedeli 2.670.000,00-TL'dir.

3) Geçici Teminat Bedeli: Tahmin edilen 5 (Beş) yıllık kira bedelinin %3'ü 4.806.000,00-TL' dir.

4) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

5.1. Yapılacağı Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası Başkanlık Kısmı 1. Katındaki Encümen Toplantı Salonu, Nişancı Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL

5.2. İhale Tarih ve Saati: 02/09/2026 Çarşamba günü saat: 11.30

5.3. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 02/09/2026 Çarşamba günü saat: 10.00

5.4. Tekliflerin Verileceği Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası Zemin Kat Yazı İşleri Müdürlüğü, Nişancı Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL

6) İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler

6.1. Adres Beyanı : Türkiye'de tebligat için adres beyanı

6.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :

a. Gerçek kişi olması halinde (Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti)

b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

6.3. İmza Sirküleri :

a. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.4. Teklif Mektubu : (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),

6.5. Geçici Teminat : (2886 sayılı yasaya uygun),

6.6. İhaleye katılım sağlayacak olan isteklilerin, Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alacakları Borcu Yoktur Yazısı.

6.7. Şartname Bedelinin ödendiğine dair makbuz

6.8. Kiraya çıkan alanların yerini bildiğine, görüp incelediğine ve bütün bilgileri aldığına dair imzalanmış/kaşelenmiş "Yer Görme Formu"

6.9. Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

6.10. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi : Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

6.11. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

6.12. İş Deneyim Belgesi : Kamu Kurumları ya da İştirakleri ve Yerel İdareler (İlçe Belediyeleri) ile son 5 (beş) yıl içinde ihale konusu işi yaptıklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir.

7) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini : Yukarıda belirtilen kiralama ihalesinin şartnamesi; ekleriyle birlikte, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası 4. Kat, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Nişancı Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 20.000,00-TL (Yirmibin-Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

8) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 02/09/2026 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Nişancı Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında verebilecekleri gibi, 02/09/2026 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar belirtilen adreste olacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Son teklif verme saatinden önce verilen teklifler Yazı İşleri Müdürlüğünce tutanak altına alınarak Encümen Komisyonuna gönderilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

Basın No: ILN02524057 #ilan.gov.tr