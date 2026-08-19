T.C.

CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



İLAN

ESAS NO : 2025/177

DAVACI : AYTEN KÖYLÜ, HACER YORULMAZ, SULTAN ÇELİK, TÜRKAN ÖZEL

TEBLİĞ İSTENEN DAVALI : HİKMET ÇELİK (TCKN: 29456082972)

Davacılar AYTEN KÖYLÜ, HACER YORULMAZ, SULTAN ÇELİK, TÜRKAN ÖZEL İle Davalı HİKMET ÇELİK arasında Mahkememizde görülmekte olan; Tapu İptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle 6100 S. HMK.'nın 122. maddesi gereğince, iki haftalık kesin süre içerisinde davaya ilişkin cevaplarınızı mahkememize ibraz etmeniz gerekmekte olup, aksi halde 6100 Sayılı HMK'nun 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde belirtilen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Ayrıca dava konusu olarak belirlenen; 1-Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba Mahallesi; Köyiçi mevkii 255 sayılı parsel, 2-Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba Mahallesi Çelikyaylası mevkii 1514 sayılı parsel, 3-Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba Mahallesi Çelikyaylası mevkii 1547 sayılı parsel, 4-Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba Mahallesi Çelikyaylası mevkii 4198 sayılı parsel, 5-Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba Mahallesi Kartal Yavşan mevkii 3960 sayılı parsel sayılı taşınmazlara ihtiyati tedbir konulmasına ilişkin 04/07/2025 tarihli Mahkememiz ara kararıyla karar verilmiş olup, aleyhine karar verilenler tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak mahkememizde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu tarafınıza tebliğ olunur. Dava dilekçesi, tensip zaptı ve 04/07/2025 tarihli ara kararın tarafınıza ilanen tebliğ olduğu 7201 Sayılı TK'nun 28. Maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02532445 #ilan.gov.tr