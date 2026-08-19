T.C.

ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2025/158 Esas

Davacı , BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , MURAT KARAGÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davası nedeniyle; Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/158 Esas sayılı dosyasında davalı Murat Karagöz (T.C. 11*******92) adına tebligat yapılamadığından; Mahkememizin 30/06/2026 tarih ve 2025/158 Esas2026/259 Karar sayılı ilamı uyarınca;"1-Davanın dava şartı yokluğundan usulden reddi ile mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE.

2-Yetkilimahkemenin Elmadağ Asliye Hukuk Mahkemesi OLDUĞUNA,

3-Kararın kesinleşme tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize başvurularak talepte bulunulması halinde dosyanın yetkili Elmadağ Asliye Hukuk Mahkemesi gönderilmesine," dair karar verilmiş olup,

Mahkememiz kararının davalı Murat Karagöz'e ilanen tebliği ile iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, müteakip 2 haftalık süre içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi taktirde karara karşı itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02531670 #ilan.gov.tr