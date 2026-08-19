T.C.

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/156 Esas



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Dava konusu Adana ili,Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1082 Ada, 14 Parsel (İfrazen: 331 Parsel)sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:05/11//2026 , saat:10:30

Basın No: ILN02532618 #ilan.gov.tr