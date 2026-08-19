İLAN

KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/292 Esas

KARAR NO: 2021/30

Davacılar HAVUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE,

2-Davacı tarafından davalılar Melih Gazi Kavlak ve Kangal Mal Müdürlüğü yönünden açılan davanın 6100 sayılı HKM 114/1-d, 115/2 maddeleri uyarınca PASİF HUSUMET DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİNE,

Dair temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği, kararın davacı vekilince temyiz edildiği, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2024/2732 esas 2024/5271 karar sayılı kararı ile "Davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın ONANMASINA, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere" karar verildiği, onama kararının yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen Fikret KARA'ya tebliğ edilemediği anlaşılmakla verilen karar işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/08/2026

Basın No: ILN02532632 #ilan.gov.tr