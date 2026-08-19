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ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2026/74 Esas

DAVACI : EYLÜL NAZ ÖZEFE - 13957203684

DAVALI : TANSEL ÖZEFE - 14441338592

DAVA: Nafaka (Yardım Nafakası)

Davacı EYLÜL NAZ ÖZEFE ile Davalı TANSEL ÖZEFE arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Yardım Nafakası) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun TANSEL ÖZEFE'ye tebliğ edilemediği, davacının aylık 15.000,00 TL yardım nafakası talep ettiği, dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya davetiye yerine ilanen tebliğine, davalının tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi,aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02531675 #ilan.gov.tr