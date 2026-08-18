T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İLANI
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İLANI
- Aşağıdaki tabloda taşınmaz bilgisi, aylık kira bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanun'un 35/a bendine göre kapalı teklif usulüyle 7 yıllığına kiralanmak üzere 31.08.2026 tarihinde ihale edilecektir.
|Adres
|Ada/
Parsel
|Cinsi
|Kiraya Verilecek Alan (m²)
|Hisse
|Aylık Kira
Bedeli (TL)
|Muhammen Bedel (TL)
|%3 Geçici Teminat (TL)
|Saat
|Ömerbey Mahallesi Halitpaşa Cad. No:91-93 Mudanya/BURSA
|1495/2
|İşyeri/Dükkan
|1396,00
|Tam
|900.000,00 + KDV
|75.600.000,00
|2.268.000,00
|14:15
- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
|Gerçek Kişiler İçin
|Tüzel Kişiler İçin
|1- Nüfus cüzdan fotokopisi.
2- İkametgah belgesi.
3- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname.
4- Mudanya belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.
5- Geçici teminatın ödendiğini gösterir makbuz/dekont veya süresiz banka teminat mektubu.
6- 2.250,00 TL + KDV şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya dekont.
7- Tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.
8- Vekaleten katılım halinde, ihalelere katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekalet eden kişinin imza beyannamesi.
9- Ortak girişim halinde; Ortak girişim beyannamesi.
|1- 2026 yılında alınmış faaliyet belgesi.
2- Teklif verecek kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri.
3- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname.
4- Mudanya belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.
5- Geçici teminatın ödendiğini gösterir makbuz/dekont veya süresiz banka teminat mektubu.
6- 2.250,00 TL + KDV şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya dekont.
7- Tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.
8- Vekaleten katılım halinde, ihalelere katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekalet eden kişinin imza beyannamesi.
9- Ortak girişim halinde; Ortak girişim beyannamesi.
- İsteklilerin, iş bu taşınmazın satış ihalesine katılabilmeleri için istenilen evrakları 2886 sayılı Kanun'un 37.maddesinde belirtilen şekilde hazırlamaları ve en geç ihale günü saat 10:00'a kadar Mudanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde Kanun gereği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Posta Adresi: Posta Adresi: Halitpaşa Mah. Kumyaka Cad. No:61 CB, Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mudanya/BURSA)
- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi'nde bulunan başkanlık makamı toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhale şartnameleri Mudanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi yine aynı yerden 2.250,00 TL + KDV bedel karşılığında satın alınabilir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Basın No: ILN02531863 #ilan.gov.tr