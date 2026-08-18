T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Nüfus cüzdan fotokopisi.

2- İkametgah belgesi.

3- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname.

4- Mudanya belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.

5- Geçici teminatın ödendiğini gösterir makbuz/dekont veya süresiz banka teminat mektubu.

6- 2.250,00 TL + KDV şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya dekont.

7- Tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.

8- Vekaleten katılım halinde, ihalelere katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekalet eden kişinin imza beyannamesi.

9- Ortak girişim halinde; Ortak girişim beyannamesi.

1- 2026 yılında alınmış faaliyet belgesi.

2- Teklif verecek kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri.

3- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname.

4- Mudanya belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.

5- Geçici teminatın ödendiğini gösterir makbuz/dekont veya süresiz banka teminat mektubu.

6- 2.250,00 TL + KDV şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya dekont.

7- Tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.

8- Vekaleten katılım halinde, ihalelere katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekalet eden kişinin imza beyannamesi.

9- Ortak girişim halinde; Ortak girişim beyannamesi.