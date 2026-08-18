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T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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Giriş Tarihi :19 Ağustos 2026 , 00:04 Güncelleme Tarihi :19 Ağustos 2026 , 00:10
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :19 Ağustos 2026, 00:10
T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İLANI

  1. Aşağıdaki tabloda taşınmaz bilgisi, aylık kira bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanun'un 35/a bendine göre kapalı teklif usulüyle 7 yıllığına kiralanmak üzere 31.08.2026 tarihinde ihale edilecektir.
Adres Ada/
Parsel		 Cinsi Kiraya Verilecek Alan (m²) Hisse Aylık Kira
Bedeli (TL)		 Muhammen Bedel (TL) %3 Geçici Teminat (TL) Saat
Ömerbey Mahallesi Halitpaşa Cad. No:91-93 Mudanya/BURSA 1495/2 İşyeri/Dükkan 1396,00 Tam 900.000,00 + KDV 75.600.000,00 2.268.000,00 14:15

  1. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.        

Gerçek Kişiler İçin Tüzel Kişiler İçin
1- Nüfus cüzdan fotokopisi.               
2- İkametgah belgesi.        
3- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname.
4- Mudanya belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.              
5- Geçici teminatın ödendiğini gösterir makbuz/dekont veya süresiz banka teminat mektubu.       
6- 2.250,00 TL + KDV şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya dekont.       
7- Tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.
8- Vekaleten katılım halinde, ihalelere katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekalet eden kişinin imza beyannamesi.        
9- Ortak girişim halinde; Ortak girişim beyannamesi.		 1- 2026 yılında alınmış faaliyet belgesi.       
2- Teklif verecek kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri.
3- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname.
4- Mudanya belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.               
5- Geçici teminatın ödendiğini gösterir makbuz/dekont veya süresiz banka teminat mektubu.        
6- 2.250,00 TL + KDV şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya dekont.        
7- Tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.
8- Vekaleten katılım halinde, ihalelere katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekalet eden kişinin imza beyannamesi.        
9- Ortak girişim halinde; Ortak girişim beyannamesi.

  1. İsteklilerin, iş bu taşınmazın satış ihalesine katılabilmeleri için istenilen evrakları 2886 sayılı Kanun'un 37.maddesinde belirtilen şekilde hazırlamaları ve en geç ihale günü saat 10:00'a kadar Mudanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde Kanun gereği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Posta Adresi: Posta Adresi: Halitpaşa Mah. Kumyaka Cad. No:61 CB, Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mudanya/BURSA)

  1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi'nde bulunan başkanlık makamı toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

  1. İhale şartnameleri Mudanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi yine aynı yerden 2.250,00 TL + KDV bedel karşılığında satın alınabilir.

  1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.



Basın No: ILN02531863 #ilan.gov.tr