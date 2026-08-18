Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/195 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/195 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Konak İlçesi, Kültür Mahallesi, 1207 Ada, 38 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı taşınmazın bulunduğu bina, zemin + 7 normal+ çatı katlı, asansör merkezi sistem doğalgazlı, her katında 1 mesken mevcuttur. Konu mesken, 1.katta konumlu 3-4-1 şeklinde 3 oda, salon & açık mutfak, antre, 2 banyo ve 1 balkon bölümlerinden oluşmuştur

Adresi : Kültür Mahallesi, 1407 Sokak, No. 8, Daire 1.Konak / İzmir

Yüzölçümü : 232,00 m2

Arsa Payı : 310/2550

İmar Durumu : Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Alsancak Bölgesinin Mevcut Plandaki Durumu Korunacak (K) sınırı içerisinde, Ticaret Seçenekli Konut Bölgesinde, ada içerisinde 39 ve 27 nolu parsel cephesinde Bitişik Nizam 8 katlı, 42 nolu parsel cephesinde Ayrık Nizam 8 kat yapılaşma koşullu alanda kaldığı görülmüştür.

Kıymeti : 14.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan 06/01/1969 tarihli Yönetim planı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:59

12/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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